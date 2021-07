Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos annonce déjà la couleur pour son aventure à Paris !

Publié le 8 juillet 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Attendue depuis plusieurs semaines, l'arrivée de Sergio Ramos est cette fois-ci officielle. Le défenseur espagnol s'est engagé jusqu'en 2023 avec le PSG et ne manque pas d'ambitions avec le club de la capitale.

Le PSG a ménagé le suspens, mais ce jeudi, l'arrivée de Sergio Ramos a bien été officialisée. Le défenseur espagnol, qui a refusé de prolonger au Real Madrid, s'est engagé libre avec le club de la capitale où il a signé un contrat de deux ans, soit jusqu'en juin 2023. Ce n'est pas la première fois que le PSG profite de la situation contractuelle d'une légende du football pour l'attirer libre. En janvier 2013, QSI réalise son premier très gros coup en attirant David Beckham, suivront Daniel Alves en 2017 puis Gianluigi Buffon l'année suivante. Trois grands joueurs arrivés en fin de carrière au PSG qui n'ont pas vraiment marqué les esprits à Paris. Mais avec Sergio Ramos, le club de la capitale frappe un nouveau très gros coup avec un joueur qui était encore titulaire indiscutable au Real Madrid la saison dernière. Le défenseur espagnol a d'ailleurs des ambitions très élevées avec le PSG.

«J'essaierai de donner le meilleur de moi-même pour ramener le plus de titres»

Sur le site officiel du PSG, Sergio Ramos a effectivement évoqué ses motivations avant d'entamer son aventure parisienne : « Je recommence chaque saison avec la même motivation, je me remets en question à chaque fois pour repartir de zéro et avoir la même détermination à chaque fois, et la même envie de gagner. C'est ce que je vais faire ici aussi. Je veux accomplir les choses avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'efforts et avec beaucoup d'engagement. C'est ce qui, je pense, me définit le mieux . » Double champion d'Europe et champion du monde avec l'Espagne, et quadruple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Sergio Ramos compte bien apporter son vécu et son immense expérience pour encore faire grandir le PSG. « Je pense que je peux apporter de l'expérience et de la maturité. Je suis un travailleur, j'aime être constant et avoir le sens du sacrifice. C'est ce que j'ai réalisé pendant toute ma carrière, et j'essaierai de donner le meilleur de moi-même pour essayer de ramener le plus de titres ici », ajoute-t-il.

«Nous sommes dans un club qui veut tout gagner»