Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi envoie un premier message très fort à Sergio Ramos !

Publié le 8 juillet 2021 à 11h15 par A.M.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de voir débarquer un joueur tel que Sergio Ramos à Paris.

Cela semblait encore inimaginable il y a seulement quelques mois, mais c'est pourtant bel et bien officiel. Sergio Ramos est un joueur du PSG. En fin de contrat avec le Real Madrid, le défenseur espagnol s'est engagé pour deux saisons avec le club de la capitale, donc jusqu'en juin 2023. Un énorme coup pour les Parisiens qui attirent un joueur qui a tout gagné en club et en sélection. C'est la raison pour laquelle Nasser Al-Khelaïfi affiche sa fierté de voir débarquer Sergio Ramos au PSG.

«Je suis fier de le voir sous le maillot du Paris Saint-Germain»