Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos à Paris, à Madrid on ne s'en remet pas !

Publié le 10 juillet 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Sergio Ramos a quitté le Real Madrid pour rejoindre le PSG, du côté de la capitale espagnole, cette décision est difficile à encaisser.

Après avoir officialisé les arrivées de Georginio Wijnaldum ainsi que celle d'Achraf Hakimi, le PSG a frappé encore plus fort en s'offrant Sergio Ramos qui n'avait pas prolongé son contrat au Real Madrid. Après 16 ans passés au sein du club merengue, le défenseur espagnol va donc découvrir un troisième club dans sa carrière, le premier en dehors de l'Espagne. Mais cette décision passe mal à Madrid comme l'écrit le journaliste de AS Tomas Roncero.

«Voir Ramos avec le maillot du PSG ça fait mal, ça me brise le cœur»