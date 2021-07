Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos justifie son choix très fort pour son avenir !

Publié le 11 juillet 2021 à 8h45 par H.G.

Alors qu’il a choisi de rejoindre le PSG pour poursuivre sa carrière, Sergio Ramos a révélé les raisons ayant motivé sa décision.

Après son départ du Real Madrid au terme de son contrat, Sergio Ramos poursuivra sa carrière au Paris Saint-Germain. En effet, comme cela a été officialisé ce jeudi, l’international espagnol de 35 ans a paraphé un bail de deux ans avec l’écurie parisienne au sein de laquelle il récupèrera au passage son numéro 4 fétiche. L’ancien joueur du Séville FC aura ainsi la lourde tâche d’apporter toute son expérience au sein du PSG, et notamment son vécu des grands rendez-vous européens. Et à ce sujet, Sergio Ramos ne cache pas que c’est principalement le fait que le projet sportif de Paris soit proche de décrocher une Ligue des champions qui l’a motivé à rallier les pensionnaires du Parc des Princes.

« Ça ne peut qu’être un mariage parfait »