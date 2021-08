Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha abat son ultime carte pour Kylian Mbappé !

Publié le 6 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Témoignant du refus de Kylian Mbappé de prolonger son contrat, le PSG compterait sur une bonne saison à venir pour convaincre le champion du monde tricolore de revoir sa position sur la question.

Le feuilleton Kylian Mbappé ne connaîtra pas, contrairement à celui de Neymar, son épilogue dans les prochaines semaines. C’est du moins la tendance retrouvée chez plusieurs médias. Alors qu’il refuserait toujours autant de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG, l’attaquant parisien ne bénéficierait pas pour autant d’un bon de sortie de la part des dirigeants ou des propriétaires du Paris Saint-Germain. En effet, d’après la presse espagnole, on serait prêt à prendre le risque de le voir partir libre à la fin de la saison prochaine.

Le PSG ira jusqu’au bout pour la prolongation de Mbappé