Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible annonce de Laporta sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 6 août 2021 à 11h45 par T.M.

Devant les médias ce vendredi pour expliquer le départ de Lionel Messi, Joan Laporta a tenu à être très clair concernant la désormais ex-star du FC Barcelone.

Entre le FC Barcelone et Lionel Messi, le divorce a donc été prononcé ce jeudi soir. Alors que tout le monde pensait que l’Argentin allait finir par prolonger avec le club catalan, le Barça a dû se résoudre à laisser partir sa star. Malgré la volonté de Joan Laporta, les conditions économiques n’étaient pas réunies pour acter ce nouveau contrat. Bien que Lionel Messi voulait rester à Barcelone, cela ne sera pas possible. Et si certains espéraient encore un ultime retournement de situation, cela ne sera pas le cas. Ce vendredi, Laporta a été très clair.

« Cette négociation est terminée »