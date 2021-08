Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto a un objectif inattendu pour son avenir !

Publié le 19 août 2021 à 10h30 par La rédaction

Dario Benedetto vient d'être prêté du côté d'Elche. Mais l'Argentin a bien en tête de revenir s'imposer à l'OM...

Lié jusqu'en 2023 avec l'OM, Dario Benedetto coûte 260 000€ mensuel aux Phocéens. Un salaire peu en rapport avec les performances de l'Argentin, auteur de 16 buts en deux saisons en L1. L'arrivée d'Arkadiusz Milik à l'hiver n'a rien arrangé non plus et Benedetto se retrouve désormais remplaçant. A la recherche d'une porte de sortie, l'ancien joueur de Boca Juniors (qui intéressait le Betis Séville comme le10sport.com vous l'annonçait en exclusivité ) rebondit finalement en prêt à Elche, qui a officialisé son arrivée ce jeudi matin.

Benedetto compte toujours s'imposer l'OM