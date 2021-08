Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une nouvelle bombe sur Kylian Mbappé !

Publié le 21 août 2021 à 17h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé avec insistance sur les traces de Kylian Mbappé, le club madrilène commencerait peu à peu à perdre l’espoir.

À moins d’un an du terme de son contrat, Kylian Mbappé voit son avenir faire couler beaucoup d’encre de l’autre côté des Pyrénées. Et pour cause, depuis quelques jours, la presse espagnole n’a de cesse d’affirmer que le Real Madrid se croit en mesure de recruter l’international français cet été dans la mesure où il n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG. Seulement voilà, en dépit du fait que le joueur de 22 ans serait prêt à prendre la direction de la capitale espagnole dès maintenant, le dossier vient de prendre un gros coup de froid pour le Real Madrid.

« Quasi impossible »