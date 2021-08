Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid… Adidas se frotte les mains !

Publié le 21 août 2021 à 16h45 par H.G.

Alors qu’il ne serait pas encore inenvisageable que Kylian Mbappé rejoigne le Real Madrid d’ici à la fin de cette fenêtre estivale des transferts, Adidas se frotterait les mains à l’idée de cette perpective.

L’avenir de Kylian Mbappé continue de faire l’objet de nombreuses spéculations. Et pour cause, à un an du terme de son contrat au PSG, l’international français refuse de prolonger. Cela donne donc un espoir au Real Madrid, le club espagnol rêvant de le recruter depuis des années maintenant afin d’en faire la tête de gondole de son projet. Cependant, s’il reste encore à voir si le PSG finira bien par ouvrir la porte, chose qui ne serait pas d’actualité pour l’heure, Adidas croiserait les doigts en coulisses.

Adidas validerait un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid