Mercato - PSG : Doha a pris une énorme décision pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 21 août 2021 à 14h10 par Th.B.

Bien que le dossier Cristiano Ronaldo revienne régulièrement au PSG ces derniers temps, il n’en serait désormais plus un selon la presse anglaise.

Pendant de longues semaines, voire de longs mois, le nom de Cristiano Ronaldo a été lié au PSG. En effet, depuis l’arrivée des propriétaires qataris à l’été 2011 au Paris Saint-Germain, Doha aurait cultivé un rêve précis, pouvoir à terme mettre la main sur Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. En raison de l’incapacité du FC Barcelone à conserver le sextuple Ballon d’or cet été, la légende vivante du Barça a troqué la tunique blaugrana pour arborer la parisienne pour les deux prochaines saisons avec une troisième en option.

Le PSG aurait tourné la page Ronaldo !