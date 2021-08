Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse annonce sur la fin du feuilleton Mbappé !

Publié le 21 août 2021 à 13h10 par Th.B.

Alors que le Real Madrid serait emballé par l’idée de formuler une proposition de transfert au PSG dans les prochains jours, Kylian Mbappé devrait honorer son contrat au sein du club de la capitale jusqu’au bout.

Et si Kylian Mbappé quittait le PSG dans les prochains jours ? Comme le10sport.com vous l’a révélé le 13 août dernier, l’attaquant du Paris Saint-Germain refuse toujours d’apposer sa signature sur le nouveau contrat proposé par ses dirigeants qui lui permettrait de toucher un salaire supérieur à celui de Lionel Messi et un tantinet en dessous de celui de Neymar. Et malgré la venue de Messi, Mbappé n’est toujours pas convaincu par l’idée de s’engager pour une plus longue durée que son contrat qui expirera en juin 2022 au PSG. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid devrait dégainer une offre dans les prochains jours.

Mbappé prêt à rester au PSG cette saison ?