Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Solskjaer jette un énorme froid sur le dossier Pogba !

Publié le 22 août 2021 à 10h10 par Th.B.

Courtisé par le PSG pour un transfert cet été et surtout pour une arrivée libre de tout contrat en 2022, Paul Pogba pourrait finalement être amené à prolonger à Manchester United en fonction des résultats de l’effectif mancunien dans les prochaines semaines.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Paul Pogba serait une option pour le PSG avant la fin du mercato et notamment si des départs étaient à signaler du côté du club de la capitale. C’est en effet ce que L’Équipe révélait dernièrement en soulignant la volonté de Leonardo et de la direction du PSG de lancer une offensive auprès de Manchester United afin de tenter de boucler le transfert de Paul Pogba. Néanmoins, comme Ole Gunnar Solskjaer l’a clairement fait savoir, le champion du monde tricolore devrait être un joueur de Manchester pour au moins les six prochains mois, à savoir jusqu’à l’ouverture du mercato hivernal. D’ailleurs, les bonnes performances et les résultats positifs des Red Devils pourraient jouer un rôle dans l’éventuelle prolongation ce contrat de Paul Pogba à Manchester United.

« Pour que les joueurs restent à United, quand vous voyez une bonne équipe et obtenez de bons résultats, cela aide »