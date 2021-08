Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le recrutement XXL de Leonardo fait encore parler…

Publié le 24 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG s’est considérablement renforcé sur le marché, Cristian Romero n’a pu que s’incliner devant le mercato effectué par Leonardo avec notamment le coup Lionel Messi.

Contrairement à celui de 2020, Leonardo est parvenu et ce très rapidement à renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. À ce jour, et alors que les clubs sont entrés dans la dernière ligne droite du mercato estival, l’heure en est presque au bilan. Que ce soit en Allemagne avec la décla d’Herbert Hainer, président du Bayern Munich, ou en Angleterre avec Jürgen Klopp, les avis sont contrastés , comme l'entraîneur de Liverpool l'a fait savoir à BILD . « On ne peut jouer qu'à onze. Il ne s'agit pas de savoir qui a les onze meilleurs joueurs ou les plus spectaculaires sur le terrain, mais qui tire le meilleur parti de ce qu'ils ont ensemble. Qui tire le meilleur parti de ce qu'il a ? Ce n'est pas injuste, c'est juste l'actualité. Une équipe doit fonctionner. Ce n'est pas très amusant si vous avez 40 joueurs et que 22 d'entre eux ne sont pas de bonne humeur chaque week-end. Chez nous, tous les joueurs ont le droit d'exister, ils sont très heureux. Mais ajouter d'autres joueurs n'a tout simplement pas de sens à l'heure actuelle ».

« C’est fou l’équipe qu’a monté le PSG »