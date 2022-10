Foot - Mercato

Mercato : En plein calvaire, Cristiano Ronaldo reçoit un message fort

Publié le 13 octobre 2022 à 08h10

Pierrick Levallet

Parfois mis à l’écart par Erik ten Hag cette saison, Cristiano Ronaldo vit un véritable calvaire. Alors que son contrat expire en juin prochain, le Portugais n’est pas sûr de continuer chez les Red Devils. Malgré tout, le joueur de 37 ans continue de répondre présent. Erik ten Hag n’a d’ailleurs pas manqué de le féliciter en conférence de presse ce mercredi.

Depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo est confronté à une situation à laquelle il n’a presque jamais dû faire face au cours de sa carrière. Après avoir essayé de partir cet été, le Portugais ne fait plus vraiment l’unanimité aux yeux d’Erik ten Hag. Cristiano Ronaldo vit un véritable calvaire, ce qui pourrait le pousser vers la sortie alors que son contrat expire en juin prochain.

Ronaldo répond à ten Hag sur le terrain

Mais face à Everton ce dimanche (2-1), Cristiano Ronaldo a profité de la blessure d’Anthony Martial pour entrer en jeu plus tôt que prévu et répondre présent. Et il s’est très vite montré décisif, inscrivant le deuxième but des Red Devils juste avant la mi-temps. Le Portugais a lancé un message à Erik ten Hag directeur sur le terrain.

«Je veux tirer le meilleur de lui»