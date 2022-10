Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un mensonge d'Al-Khelaïfi révélé au grand jour ?

Publié le 13 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Cet été, un grand feuilleton a animé l'actualité du PSG : la recherche du successeur de Mauricio Pochettino. L'Argentin sur le départ, le club de la capitale devait lui trouver un remplaçant. Le choix, notamment celui de Luis Campos, s'est alors porté sur Christophe Galtier. Plusieurs noms avaient pourtant circulé et la priorité aurait été différente aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG aurait-il ainsi menti ?

Bien qu'il avait encore un an de contrat au PSG, Mauricio Pochettino a fait les frais du fiasco en Ligue des Champions. Comme annoncé pendant de longues semaine, l'Argentin a fini par être remercié de son poste d'entraîneur. Ne restait alors plus qu' à trouver un remplaçant à Pochettino. Cela a été chose faite avec l'arrivée de Christophe Galtier.

Galtier priorité numéro 1 ?

Débarqué en provenance de l'OGC Nice, Christophe Galtier était la priorité de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG expliquait d'ailleurs récemment : « Quand le président m'a invité à reprendre ce poste, la première chose que j'ai fait, c'est appeler Christophe Galtier, avant même d'appeler ma femme et ma mère ».



Même Nasser Al-Khelaïfi avait assuré que Christophe Galtier avait toujours été la priorité du PSG, alors que d'autres noms avaient circulé comme Ruben Amorim, José Mourinho, Antonio Conte et surtout Zinedine Zidane. « On n'a jamais parlé avec Zidane. J'adorais le joueur et j'adore le coach. J'ai le plus grand respect pour lui mais on n'a jamais parlé avec lui. Christophe Galtier a toujours été l'option numéro 1 », avait lâché Al-Khelaïfi lors de la présentation de Galtier.

