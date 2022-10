Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les promesses délirantes du Qatar à Kylian Mbappé

Il y a un peu moins de cinq mois, Kylian Mbappé acceptait de prolonger au PSG. Mais pas sans conditions. En effet, afin de convaincre son attaquant d'étendre son bail, le Qatar lui a fait de grandes promesses, notamment en terme de recrutement. Des promesses totalement intenables qui poussent désormais l'international français à réclamer son départ.

Annoncé proche du Real Madrid alors que son contrat au PSG s'achevait le 30 juin, Kylian Mbappé a surpris tout le monde en optant finalement pour une prolongation à Paris. Afin d'inverser la tendance, le Qatar a d'ailleurs sorti le grand jeu en promettant à l'international français qu'il serait le leader du projet parisien. Et certaines promesses semblent assez incroyables.

Neymar, Messi... Les folles promesses du PSG

En effet, MARCA a dressé la liste de certaines promesses faites à Kylian Mbappé. La première concernait Lionel Messi et Neymar. Désireux de faire de Kylian Mbappé le grand leader de son projet, le Qatar aurait promis l'international français de résilier les contrats des deux autres stars. Coût total ? 500M€ ! Néanmoins, le PSG a craint à un énorme scandale, notamment vis-à-vis du fair-play financier et a donc décidé de ne pas prendre de risque après avoir toutefois tenté d'envoyer Neymar loin de Paris. Le Brésilien a effectivement été proposé à de nombreux clubs, notamment en Premier League. Mais personne n'a voulu prendre le risque de recruter l'ancien numéro 11 du Barça à cause de son rendement actuel ainsi que de son salaire.

Mbappé voulait Tchouaméni

Mais ce n'est pas tout. En effet, le Qatar aurait également promis à Kylian Mbappé de recruter Aurélien Tchouaméni, un joueur très apprécié par l'attaquant du PSG. Mais là encore, le club de la capitale n'a pas été en mesure de tenir ses promesses puisque le milieu de terrain de l'équipe de France a finalement rejoint le Real Madrid dès le début du mercato. Ce fut donc l'une des premières promesses n'ont tenu par le Qatar. Et certainement pas la dernière ce qui aurait donc exaspéré Kylian Mbappé qui a fini par réclamer son départ du PSG.