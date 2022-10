Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar... Le Qatar fait une promesse à 500M€ à Mbappé

Publié le 13 octobre 2022 à 20h15

Arthur Montagne

En mai dernier, Kylian Mbappé avait finalement prolongé son contrat au PSG, alors qu'un départ libre vers le Real Madrid semblait être l'issue inévitable de ce feuilleton. Afin d'inverser la tendance, le Qatar a donc fait d'importantes promesses à son attaquant. Dont certaines concernent Neymar et Lionel Messi

En mai dernier, Kylian Mbappé a pris tout le monde de court en annonçant sa prolongation au PSG. Et pourtant, alors que son contrat s'achevait le 30 juin dernier, un départ libre vers le Real Madrid semblait être l'issue la plus probable. Afin d'inverser la tendance, le Qatar a donc sorti le grand jeu avec des promesses totalement folles.

Mercato - PSG : Mbappé, l'offensive surprise du Barça pour oublier Messi ? https://t.co/gocO4sHGar pic.twitter.com/msJA6JWJnq — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

Le Qatar était prêt à résilier les contrats de Messi et Mbappé... pour 500M€

Ce jeudi soir, MARCA en révèle une qui aurait du permettre à Kylian Mbappé d'être le leader du projet. L'attaquant français souhaitait être l'unique tête de gondole du projet parisien, ce qui semble incompatible avec la présence de Neymar et Lionel Messi. Par conséquent, le Qatar aurait assuré à l'international français qu'il avait préparé 500M€ pour résilier le contrat de ses deux stars !

Mbappé veut déjà quitter le PSG

Une promesse intenable compte tenu de la menace du fair-play financier. En parallèle, le PSG n'a pas non plus trouver de porte de sortie pour Neymar. Et depuis le début de saison, le Brésilien, tout comme Lionel Messi, ont retrouvé leur meilleur niveau. Par conséquent, frustré par les promesses non tenues, Kylian Mbappé souhaiterait désormais quitter le PSG.