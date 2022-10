Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi tout proche d'un retour à Barcelone ? La réponse

Publié le 13 octobre 2022 à 18h00

La rédaction

Selon Marca, Lionel Messi pencherait de plus en plus en faveur d’un retour au FC Barcelone, entraîné par son ancien coéquipier Xavi, qu’il serait ravi de retrouver au Camp Nou. Le Paris Saint-Germain a-t-il perdu toute chance de convaincre Messi de prolonger ? A l’analyse, le dossier n’est pas aussi joué que cela. Explication.

Ces derniers jours, le quotidien sportif espagnol Marca a affirmé qu’en l’état, Lionel Messi penchait de plus en plus en faveur d’un retour au FC Barcelone en fin de saison, et que l’attaquant international argentin était particulièrement séduit à l’idée d’évoluer sous les ordres de son ancien coéquipier Xavi, dont il a pu de surcroît constater de la qualité du travail depuis son arrivée. Selon Marca , les dirigeants du PSG envisageraient en conséquence de modifier les contours de leur ligne d’attaque pour l’an prochain en recrutant un profil différent de celui de Messi, comme Marcus Rashford. Que faut-il en penser ?

Pourquoi la partie est loin d’être jouée

Dans l’absolu, il n’y a rien de surprenant à ce que Messi soit tenté à l’idée d’un retour à Barcelone et qu’il privilégie d’évoluer au Barça plutôt qu’au PSG. Le10sport.com est d’ailleurs en mesure de le confirmer. Cependant, l’affaire est encore très loin d’être jouée. Financièrement, Paris est en mesure de faire une offre bien supérieure. De plus, Messi s’inscrit dans un dynamique de plus en plus favorable au PSG, et si l’équipe réalise une grande deuxième partie de saison, la situation peut s’inverser. Et ce d’autant plus que Messi a bien été clair sur le fait qu’il ne voulait rien étudier avant la fin de la Coupe du monde.

Messi-Laporta, le malaise

Enfin, la question de la relation entre l’attaquant argentin et Joan Laporta, glaciale depuis l’épisode de son départ précipité de 2021, n’a pas encore été levée. Tout cela amène à penser que malgré l’avantage « sentimental » dont il dispose dans l’esprit du Lionel Messi, le FC Barcelone est loin d’avoir gagné la partie, sans compter qu’il reste un concurrent à ne pas négliger, l’Inter Miami, à qui Messi doit donner en premier une réponse, au moment des fêtes de fin d’année.