Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scandale se cache derrière la prolongation de Mbappé ? La réponse

Publié le 14 octobre 2022 à 05h15

Thibault Morlain

Voilà que Kylian Mbappé souhaiterait donc quitter le PSG. La raison ? Les promesses non-tenues par la direction parisienne. En effet, pour convaincre le Français de prolonger, le PSG lui avait déroulé le tapis aujourd'hui, mais aujourd'hui, Mbappé se sentirait trahi. Quelles étaient alors ces promesses ?

En mai dernier, Kylian Mbappé a prolongé avec le PSG. Et pour arriver à ses fins, le club de la capitale a mis les petits plats dans les grands, faisant de nombreuses promesses au Français. Le fait est qu'aujourd'hui, ces promesses ne sont pas tenues. De quoi agacer Mbappé, qui réclamerait à quitter le PSG et ce dès le mois de janvier.

Mercato - PSG : Le penaltygate à l'origine de la bombe lâchée sur Mbappé https://t.co/p7n9fflTd4 pic.twitter.com/ro7y7hA3rO — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

« Pas du tout un élément qui faisait partie de la prolongation de Kylian »

Et parmi ces promesses du PSG, on pourrait notamment retrouver la prolongation d'Aminata Diallo, ex-joueuse parisienne et au coeur de la polémique suite à l'agression de Kheira Hamraoui. En effet, elle est très proche de Fayza Lamari, mère de Mbappé, mais Diallo a tenu à démentir tout lien en sa prolongation évoquée il y a quelques mois et celle du natif de Bondy. « Non pas forcément. Ils parlaient peut-être d’autre chose. Cela a pu arriver qu’elle les (les dirigeants du PSG, ndlr) croise au stade. Mais ce n’est pas du tout un élément qui faisait partie de la prolongation de Kylian. Ah non, pas du tout », a-t-elle lâché pour RMC .

« Elle leur a surtout fait part de notre projet de documentaire »