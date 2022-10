Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un crack recale déjà Luis Campos

Publié le 14 octobre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Après les différents échecs du dernier mercato estival, Luis Campos se serait remis en quête de nouveaux renforts pour le PSG. Et le Portugais serait à l'affût pour certains cracks, dont un en Ligue 1. A 17 ans, Désiré Doué impressionne avec Rennes. De quoi intéresser le PSG, mais le protégé de Bruno Génésio aurait d'autres idées en tête.

Sous l'impulsion de Luis Campos, le PSG ne manque pas d'ambitions sur le mercato. Et voilà qu'un nouveau nom est annoncé dans le viseur des Parisiens : Désiré Doué. Comme révélé par Footmercato , le crack de Rennes intéresserait Luis Campos. A 17 ans, Doué est sous contrat jusqu'en 2024 avec les Bretons. Mais cela ne devrait pas rester comme ça très longtemps...

Un avenir... à Rennes ?

Ainsi, face aux performances actuelles de Désiré Doué, Rennes aurait pris les choses en main. En Bretagne, il est donc question d'une prolongation pour le protégé de Bruno Génésio. Et mauvaise nouvelle pour le PSG, ce nouveau contrat pourrait bien être signé. Selon les informations de L'Equipe , Doué imagine son avenir du côté de Rennes.

Génésio prend position pour Doué