PSG : Mbappé clashé en interne, le PSG lâche une grosse mise au point

Publié le 13 octobre 2022 à 22h45

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé serait loin de faire l'unanimité au sein du PSG. Des anciens joueurs du club parisien, mais aussi des initiés du Camp des Loges évoquent un champion du monde souvent bougon et capricieux. Mais ce jeudi soir, la formation de la capitale a tenu à mettre les choses au clair et démentir ces informations.

Kylian Mbappé divise. Alors que son avenir fait les gros titres de l'actualité, le joueur ne ferait pas l'unanimité en interne. Le vestiaire du PSG le décrit comme un « enfant capricieux qui conditionne les décisions sportives du club ». Certains pensionnaires du Camp des Loges évoquent aussi un Mbappé à la personnalité lunatique.

En interne, Mbappé se fait tacler

« Un jour, il arrive au Camp des Loges, tout sourire, blague et salue tout le monde, et le lendemain, il débarque sans un mot, ne regarde personne. Et c’est comme ça depuis le début de saison. On ne sait jamais à quel saint se vouer » a confié cette source à L'Equipe.

Le PSG dément les rumeurs sur Mbappé