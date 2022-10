Foot - PSG

PSG : Mbappé à l’origine d’une guerre de clans en interne ?

Publié le 13 octobre 2022 à 11h00

Thomas Bourseau

Alors qu’il aurait poussé Neymar au départ, manœuvre peu appréciée par le Brésilien, Kylian Mbappé aurait indirectement renforcé le poids du joueur au PSG. Lionel Messi et Neymar seraient à présent soutenus par les hispanophones et Marquinhos lorsque « l’État Mbappé » diminuerait les jours passant…

Kylian Mbappé pourrait se laisser tenter par un départ du PSG lors du prochain mercato estival ou dans le meilleur des cas au cours de la session hivernale. Estimant que le Paris Saint-Germain n’a pas respecté ses promesses, Mbappé songerait à plier bagage. Et cette situation causerait bien des frictions en coulisse. D’après les informations divulguées par L’Equipe , on ne comprendrait pas en interne comment le champion du monde tricolore envisagerait de quitter le club de la capitale malgré toute la confiance qui a été placée en lui lors de sa prolongation de contrat et son statut de star du projet sportif.

Un clan hispanophone reformé à cause de Mbappé ?

L’attitude de Kylian Mbappé en interne commencerait sérieusement à agacer les salariés et certains joueurs. Deux clans distincts se formeraient malgré la volonté du conseiller football Luis Campos de briser cette dynamique lors du dernier mercato estival en bouclant les départs d’Angel Di Maria et de Leandro Paredes notamment. Après avoir poussé pour le départ de Neymar, le Brésilien aurait été vexé de la manœuvre de son compère d’attaque cet été et a vu son poids dans l’effectif être renforcé par ses performances, au même titre que celles de Lionel Messi. A ce jour, les deux joueurs sud-américains seraient appuyés par Marquinhos et certains hispanophones.

Un « Etat Mbappé » au PSG ?