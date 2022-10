Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé fait une demande colossale, Neymar se venge

Publié le 13 octobre 2022 à 01h30

Arthur Montagne

L'avenir de Kylian Mbappé est de nouveau au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, seulement quelques mois après avoir prolongé, l'attaquant français souhaiterait déjà quitter le PSG, le plus rapidement possible. Une attitude qui en agacerait plus d'un, à commencer par Neymar, qui aurait eu vent des manœuvres de son coéquipier à son sujet cet été.

En fin de contrat le 30 juin dernier, Kylian Mbappé a longtemps été proche d'un départ libre vers le Real Madrid. Mais afin de le convaincre de prolonger, le Qatar a sorti le grand jeu tant sur le plan économique, en offrant à l'international français un salaire hors norme, mais également d'un point de vue sportif en faisant d'importantes promesses sur le mercato. Le projet vendu à Kylian Mbappé par le Qatar l'avait convaincu de prolonger. Cela passait notamment par l'arrivée d'un grand attaquant autour duquel il aurait pu tourner. Mais ce n'est pas tout.

Neymar a su que Mbappé avait réclamé son départ

En effet, le projet proposé à Kylian Mbappé était basé sur un départ de Neymar. Et cela ne semblait pas déranger l'international français qui devait être le leader du PSG. D'autant plus que les relations entre les deux hommes ne sont pas aussi fluides que par le passé. Mais selon les informations de L'EQUIPE , cette information est arrivée aux oreilles de Neymar et de son entourage. Ce qui n'a évidemment pas été du goût du Brésilien. Son retour en forme n'est d'ailleurs pas anodin. Vexé d'être relégué au second plan derrière Kylian Mbappé, Neymar a vu son envie d'être performant être décuplé.

Des tensions inévitables ?