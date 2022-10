Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Premier coup dur pour Campos avec ce talent de L1

Publié le 13 octobre 2022 à 00h00

Arthur Montagne

Auteur d'un excellent début de saison avec le Stade Rennais à seulement 17 ans, Désiré Doué serait dans le viseur du PSG. Néanmoins, alors que son contrat s'achève en juin 2024, le jeune milieu de terrain devrait étendre son bail avec son club formateur.

Ces dernières années, le Stade Rennais est devenu un spécialiste pour sortir de grands espoirs. Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga ou encore Mathys Tel en sont les meilleurs exemples. Et c'est désormais au tour de Désiré Doué d'éclabousser de son talent les supporters du club breton. Selon les information de Foot Mercato , le PSG serait d'ailleurs déjà dans le coup pour recruter le milieu de terrain de 17 ans.

Désiré Doué va prolonger

Néanmoins, alors que son contrat s'achève en juin 2024, Désiré Doué serait sur le point de prolonger son contrat avec le Stade Rennais. D'après L'EQUIPE , après avoir signé son premier contrat pro à 16 ans, en avril dernier, le natif d'Angers va s'engager sur le long terme avec le club breton. La durée du contrat n'a pas filtré, mais Désiré Doué semble avoir la volonté de se projeter avec son club formateur.

