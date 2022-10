Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ de Kylian Mbappé ? La réponse de sa mère

Publié le 13 octobre 2022 à 09h15

Thibault Morlain

Le feuilleton Kylian Mbappé se retrouve à nouveau au centre de l'actualité. Suite aux dernières révélations, la question est de savoir si le crack du PSG va rester ou s'il va partir et surtout quand. La question a donc directement été posée au clan Mbappé et à sa mère, Fayza Lamari.

Quelques mois seulement après sa prolongation au PSG, voilà que Kylian Mbappé est de nouveau annoncé partant. En effet, les promesses effectuées par la direction parisienne n'ont pas été tenues et cela agacerait au plus haut point le numéro 7 de Christophe Galtier. La bombe a alors été lâchée : Mbappé aimerait partir dès le mois de janvier. Un transfert pourrait finalement intervenir l'été prochain pour la star du PSG.

« Et sinon Kylian, il va rester au PSG ? »

Tandis que son avenir est sur toutes les lèvres actuellement, Kylian Mbappé était lui du côté de Nîmes ce mercredi. L'occasion pour le joueur du PSG de participer à un événement organisé par son association et rencontrer différents enfants en compagnie de ses parents. Et c'est d'ailleurs lors de cet événement que Fayza Lamaria, mère de Mbappé, a été interpellé par un enfant : « Et sinon Kylian, il va rester au PSG ? ».

Un sourire comme réponse