PSG : Galtier va exploser, la terrible annonce

Publié le 15 octobre 2022 à 11h00

Au lendemain de son énorme coup de gueule en conférence de presse, Christophe Galtier ne laisse personne indifférent, et surtout il inquiète. Ainsi, un proche qui l'a connu à Lille n'est pas rassuré par l'état de l'entraîneur du PSG et craint qu'il explose mentalement.

Après des débuts idylliques au PSG, Christophe Galtier commence à entrer dans une zone d'intenses turbulences qui pourrait mettre à mal son voyage parisien. Et pour cause, alors que le club de la capitale est confronté à de nombreuses polémiques avec une actualité extrasportive très importante, notamment après les révélations de Médiapart ainsi que les rumeurs au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé, Christophe Galtier s'est agacé de devoir répondre à ces sujets-là en conférence de presse.

Le coup de gueule de Galtier

« Il faut avoir de la maîtrise et de l'expérience à un certain âge pour gérer tout cela. Vous ne parlez jamais football, vous me posez beaucoup de questions, vous les médias. Je suis l'entraîneur du PSG, j'étais heureux à ma nomination. Si on est très honnêtes, on doit parler 1 minute 30 de football sur 10 minutes de conférence, on n'est que sur l'extrasportif. Quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez puisque vous dites le contraire de ce que je dis. Sur tout ce qui peut se dire, je ne suis pas là pour commenter les rumeurs », lançait-il devant les médias vendredi.

«Je sais à quel point il est épuisé, et à quel point il peut exploser mentalement»