PSG : Galtier perd ses nerfs, son entourage fait des révélations inquiétantes

Publié le 16 octobre 2022 à 03h00

Arthur Montagne

Vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier n'a pas hésité à pousser un gros coup de gueule face aux journalistes qui lui posaient des questions sur les polémiques entourant le PSG. Et selon les proches du technicien français, ce n'est pas rassurant.

En marge du choc contre l'OM, Christophe Galtier était présent en conférence de presse. Jusque-là, rien de surprenant. Sauf que l'entraîneur du PSG en a profité pour régler ses comptes avec les journalistes auxquels il reproche de poser des questions sur les polémiques qui entourent le club de la capitale plutôt que de parler foot, ce qui agace passablement le technicien français.

Le coup de gueule de Galtier

« Il faut avoir de la maîtrise et de l'expérience à un certain âge pour gérer tout cela. Vous ne parlez jamais football, vous me posez beaucoup de questions, vous les médias. Je suis l'entraîneur du PSG, j'étais heureux à ma nomination. Si on est très honnêtes, on doit parler 1 minute 30 de football sur 10 minutes de conférence, on n'est que sur l'extrasportif. Quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez puisque vous dites le contraire de ce que je dis. Sur tout ce qui peut se dire, je ne suis pas là pour commenter les rumeurs », a ainsi lancé Christophe Galtier devant les médias.

«Être interrogé sur des questions loin du terrain, a quelque chose d’épuisant»