Mercato - PSG : Cette terrible réponse pour le transfert de Saliba

Publié le 18 octobre 2022 à 14h10

Amadou Diawara

Alors que William Saliba sera en fin de contrat le 30 juin 2024 avec Arsenal, le PSG serait en embuscade pour boucler son transfert. Toutefois, les Gunners voudraient prolonger le bail de leur défenseur français. Et ils seraient confiants sur ce dossier.

Après avoir fait le plus grand bonheur de l'OM, William Saliba est de retour à Arsenal où Mikel Arteta compte désormais sur lui. Auteur de grosses performances depuis le début de la saison, l'international français aurait tapé dans l'oeil du PSG. D'autant que le crack de 21 ans sera en fin de contrat le 30 juin 2024 avec les Gunners .

Le PSG est sur les traces de William Saliba

Toutefois, Arsenal ferait tout son possible pour refroidir les ardeurs du PSG et des autres courtisans de William Saliba. En effet, les Gunners de Mikel Arteta compteraient prolonger le contrat de leur défenseur français.

Arsenal est confiant pour la prolongation de William Saliba