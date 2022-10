Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le Qatar avait promis un mercato de folie à Mbappé

Publié le 18 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Afin de convaincre Kylian Mbappé d'étendre son contrat avec le PSG, le club de la capitale lui avait fait de grandes promesses sur le mercato. Avec l'arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif, Robert Lewandowski et Milan Skriniar étaient ciblés. Malheureusement pour Mbappé, les deux joueurs ont échappé au PSG.

Après de longs mois d'un feuilleton interminable, Kylian Mbappé avait fini par prolonger son contrat avec le PSG. Mais pour le convaincre, le club de la capitale avait sorti le grand jeu, lui promettant notamment des garanties sportives et un recrutement adéquat. Or, Luis Campos a lui même reconnu que le mercato était un échec. Et pour cause, le Portugais a échoué dans les dossiers menant à Robert Lewandowski et Milan Skriniar.

Milan Skriniar, le dossier sans fin

Dès le début du mercato, le nom de Milan Skriniar était associé au PSG. Luis Campos avait vu juste en négociant très tôt car il avait bien conscience de la fermeté des dirigeants de l'Inter dans ce dossier. En effet, les Nerazzurri n'ont pas changé d'avis, restants campés sur les 80M€ qu'il fallait débourser pour s'attacher les services de leur défenseur. Le PSG a gardé espoir car le président de l'Inter espérait boucler une grosse vente. Il s'était finalement ravisé en raison de la forte volonté de son coach Simone Inzaghi de conserver son taulier. Finalement, le Slovaque pourrait prolonger avec l'Inter alors que Paris n'avait pas abandonné l'idée de le recruter cet hiver.

Robert Lewandowski, le dossier pivot

Luis Campos aurait pu faire un joli cadeau à Kylian Mbappé. Plusieurs fois, l'attaquant français a exprimé son souhait d'évoluer aux côtés d'un avant-centre avec un profil de pivot afin de tourner autour de lui et de libérer de l'espace. Alors, Campos avait pensé à Robert Lewandowski avant que ce dernier ne rejoigne le Barça. Des belles promesses non-tenues et qui expliquent le prétendu mal-être de Mbappé au PSG.