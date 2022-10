Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi craque totalement, le feuilleton avec Wanda Nara est relancé

Publié le 20 octobre 2022 à 07h00

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, Wanda Nara a relancé son feuilleton avec Mauro Icardi en réclamant le divorce. Plus rien n’irait dans le couple. D’ailleurs, Wanda Nara serait impliquée dans une nouvelle relation amoureuse, ce qui a affolé l’attaquant de 29 ans. Cherchant à la reconquérir, Mauro Icardi se serait rendu en Argentine. Mais il se serait fait intercepter par la police.

Ces derniers jours, rien ne va plus entre Mauro Icardi et Wanda Nara. La femme et agent aurait réclamé le divorce. Le couple est donc au bord de la rupture. Mais alors que sa relation avec l’attaquant du PSG prêté à Galatasaray cet été bat de l’aile, Wanda Nara serait engagée dans une nouvelle romance. En effet, l’Argentine a été aperçue en train d’embrasser le rappeur argentin L-Gante. De quoi faire sortir Mauro Icardi de ses gonds.

El momento en el que la seguridad del edificio donde Wanda tiene su depto, impide el ingreso de Mauro Icardi. El video fue publicado por Gossipeame en IG pic.twitter.com/NkioM9zMAS — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) October 18, 2022

Icardi craque, il s’envole pour l’Argentine

Comme le Corriere dello Sport l’a appris, Mauro Icardi aurait totalement perdu la tête une fois qu’il a pris connaissance du début de romance entre Wanda Nara et le rappeur L-Gante. D’après ses amis, l’attaquant de 29 ans se serait précipité dans un avion direction l’Argentine pour reconquérir sa femme et agent. Mauro Icardi voulait se rendre dans l’hôtel où se situait Wanda Nara. Sauf que le joueur prêté à Galatasaray s’est fait intercepter par le service de sécurité du bâtiment. La police aurait même été impliquée dans cette scène tout simple surréaliste.

Wanda Nara lui a joué un terrible tour