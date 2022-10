Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'Inter prend une énorme décision pour Skriniar, Campos dos au mur ?

Publié le 18 octobre 2022 à 21h30

Pierrick Levallet

En quête d’un nouveau défenseur central, le PSG continue de pousser pour Milan Skriniar. Luis Campos ne va rien lâcher pour le transfert du Slovaque. Toutefois, l’Inter serait totalement opposé au départ du défenseur de 27 ans, en fin de contrat en juin prochain. La direction des Nerazzurri compte tout faire pour le prolonger.

Après son échec de cet été, Luis Campos veut encore intégrer un nouveau défenseur central dans l’effectif du PSG. Le conseiller sportif parisien lorgne d’ailleurs toujours sur Milan Skriniar. Toutefois, l’Inter est réticent à l’idée de voir le Slovaque partir. Les Nerazzurri travailleraient donc sur la prolongation du joueur de 27 ans, qui expire à l’issue de la saison. Malgré tout, le PSG continue de pousser. Mais les haut décisionnaires de l’Inter aurait déjà tranché pour l’avenir de Milan Skriniar.

L’Inter a pris une décision radicale pour Skriniar

En effet, Steven Zhang serait totalement contre l’idée d’un transfert du Slovaque cet hiver à en croire la Gazzetta dello Sport . L’Inter entend poursuivre son parcours en Ligue des champions et compterait donc sur Milan Skriniar à l’avenir. Le président des Nerazzurri voudrait donc bloquer le défenseur de 27 ans en janvier prochain et serait même prêt à prendre le risque de le voir partir libre à l’issue de la saison. En attendant, l’Inter va essayer de le convaincre de prolonger. Et le pensionnaire de Serie A devrait être bientôt fixé.

