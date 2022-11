Mercato - OM : Un transfert imposé à Longoria ?

Axel Cornic

Grand connaisseur de la Serie A, Pablo Longoria aurait trouvé un nouvel objectif de l’autre côté des Alpes et plus précisément à l’AS Roma, un club avec lequel il a bouclé plusieurs deals. Le joueur qui aurait tapé dans l’œil ne serait autre que Rick Karsdorp, qui est poussé vers la sortie par José Mourinho.

Ancien de Sassuolo, de l’Atalanta et de la Juventus, Pablo Longoria s’est souvent tourné vers l’Italie afin de trouver des renforts pour l’OM. Il ne semble pas vouloir changer de recette, puisque la presse italienne a récemment annoncé qu’il aurait coché le nom de Rick Karsdorp.

Karsdorp, le nouveau deal entre l’OM et la Roma

Cette piste pourrait être facilitée par les excellentes relations qu’entretient le président de l’OM avec l’AS Roma, en témoignent les opérations autour de Pau Lopez, Jordan Veretout ou encore Cengiz Ünder. D’ailleurs, Karsdorp ne serait plus le bienvenu au club depuis un clash avec José Mourinho.

La Roma veut un transfert