Transfert historique, le RC Lens fait une annonce

Le départ de Loïs Openda a été long à se dessiner, mais que dire de sa succession ! Après avoir multiplié les pistes, le RC Lens a finalement réalisé le transfert le plus important de son histoire en recrutant Elye Wahi qui a débarqué pour 35M€, bonus compris, en provenance du MHSC. Et bien qu'il ne semblait pas être le premier choix, l'attaquant français est adoubé par Franck Haise.

Comme attendu, le mercato du RC Lens aura été animé. Et pour cause, les Sang-et-Or ont perdu Loïs Openda, dont le départ a été long à se dessiner. Et pour cause, les discussions avec le RB Leipzig se sont étendus dans le temps pour aboutir à un transfert record estimé à 44M€, hors bonus.

Un attaquant recale le RC Lens et vit un calvaire https://t.co/MXndXxV2Fx pic.twitter.com/vn3H99JWDS — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

La succession d'Openda a été longue...

Par conséquent, le RC Lens s'est mis en quête d'un nouvel avant-centre, mais ce feuilleton a été très long à se décanter. Et pour cause, après avoir concentré ses efforts sur Levi Garcia (AEK Athènes) et vu Chuba Akpom changer d'avis au dernier moment, le club artésien a jeté son dévolu sur Elye Wahi, recruté pour 35M€, bonus compris. Et Franck Haise assure que le joueur du MHSC était plus qu'un plan C.

Haise valide le transfert de Wahi