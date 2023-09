Thierry Henry a fait changer d’avis la nouvelle star du RC Lens

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté cet été pour remplacer Seko Fofana dans le cœur de jeu du RC Lens, Andy Diouf réalise un début de saison prometteur. Au point d’avoir été convoqué en équipe de France Espoirs par Thierry Henry alors qu’il aurait pu opter pour le Sénégal où Aliou Cissé le convoite. Un choix qu’Andy Diouf a tenu à justifier.

Cet été, en quête d'un milieu de terrain pour remplacer Seko Fofana, le RC Lens a décidé de miser sur Andy Diouf, recruté pour 16M€. Une somme très importante à l'échelle des Sang-et-Or , mais le joueur est considéré comme un grand espoir du football français. Il a d'ailleurs été convoqué par Thierry Henry avec les Bleuets, ce qui l'a convaincu de repousser les avances du Sénégal.

Andy Diouf accepte la convocation avec les Espoirs

« Je n'ai pas mené de réflexion mais je sais qu’ils m’ont approché, que ce soit moi ou mes conseillers et ma famille. Ils voulaient bien que je représente le Sénégal. Après pour moi c’est un peu compliqué parce que j’ai les deux cultures, celle de mon père et celle de ma mère. Il est vrai aussi que j’ai fait toutes mes classes avec les sélections jeunes de la France. Et donc du coup quand tu fais tout ça, l’objectif c’est d’aller en sélection Espoirs et A de la France », explique le joueur du RC Lens à RFI . De son côté, Aliou Cissé confirme avoir approché Andy Diouf mais également Habib Diarra.

Le Sénégal l'a convoité