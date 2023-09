Inquiétude au RC Lens, il tire la sonnette d’alarme

Thibault Morlain

La saison dernière, le RC Lens a tenu tête au PSG. En effet, le groupe de Franck Haise a réalisé un exercice exceptionnelle, terminant à la 2ème place de Ligue 1, à un petit point du club de la capitale. Mais voilà que pour cette nouvelle saison, ça démarre très difficilement pour les Sang et Or, qui devront d’ailleurs disputer la Ligue des Champions dans les semaines à venir. De quoi faire naitre certaines inquiétudes, partagées d’ailleurs par Daniel Riolo.

Depuis sa remontée en Ligue 1, le RC Lens n’a cessé d’impressionner. Et la saison dernière a été le Graal pour les joueurs de Franck Haise. Menés par Seko Fofana et Loïs Openda, les Sang et Or ont été incroyables, terminant deuxièmes de Ligue 1, à un point du PSG. Forcément, on attendait Lens pour la reprise de cette saison, mais jusqu’à présent, les Nordistes n’y arrivent. Après 4 journées de Ligue 1, Lens est avant-dernier du championnat avec seulement un petit point remporté.

« Le club rentre dans le rang »

Faut-il alors s’inquiéter pour le RC Lens ? La question a été posée à Daniel Riolo. Et dans un entretien accordé pour Colinterview , il a confié : « Lens ça ressemble malheureusement à la traditionnelle histoire de la progression sur 3 ans, avec une forme d’aboutissement, 2-3 joueurs clés qui partent et puis le club rentre dans le rang. J’ai l’impression que dès le début on sent la dynamique négative. Je pense que le discours passe encore, Franck Haise est un bon entraîneur, les idées sont toujours bonnes. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le club, dans la tête des joueurs ».

« Ça peut-être une saison compliquée »