Le RC Lens affole le mercato, c’est validé dans le vestiaire

Cet été, après son excellente saison, le RC Lens a réalisé un mercato très actif avec notamment la perte de deux joueurs majeurs à savoir Seko Fofana et Loïs Openda. Néanmoins, malgré l’arrivée de nombreux joueurs, le début de saison lensois est loin de répondre aux attentes. Mais Adrien Thomasson estime toutefois que le mercato est réussi.

Dauphin du PSG la saison dernière, le RC Lens peine à confirmer son nouveau statut cette saison. Avec seulement un point pris sur quinze possible, le club artésien est même en crise. Il faut dire que l'effectif a perdu deux joueurs majeurs cet été avec les départs de Seko Fofana et Loïs Openda. Néanmoins, Adrien Thomasson reste confiant et se dit satisfait du mercato lensois.

Thomasson évoque le mercato du RC Lens

« On savait notre manque d’efficacité offensive. On attendait le dénouement de l’avenir de Loïs (Openda), plus le retour de blessure de Wesley (Saïd). On se disait que ça allait aller même si son remplaçant est arrivé fin août (Elye Wahi) (…) En dehors du terrain, les leaders sont toujours là même si Seko (Fofana) est parti. Ils ont le même comportement, la même exemplarité. Après, Seko absorbait la pression et tirait l’équipe vers le haut par sa capacité à se transcender », confie le milieu de terrain du RC Lens dans les colonnes de L’Equipe avant de poursuivre.

«Je ne suis pas surpris par les investissements»