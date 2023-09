Fiasco au RC Lens, il lâche un aveu sur cette recrue à 35M€

Jean de Teyssière

Le RC Lens va mal, très mal en ce début de saison. Les Nordistes n'ont pas gagné le moindre match en Ligue 1 et ne comptent qu'un seul point depuis le début de la saison, sur quinze possibles. La recrue lensoise arrivée en janvier dernier, Adrien Thomasson pense savoir pourquoi cette saison est si difficile. Et ce serait lié au départ de Loïs Openda cet été au RB Leizpig, même s'il a été remplacé par Elye Wahi.

La saison lensoise est pour le moment catastrophique, avec seulement un point pris en cinq journées et une défaite face au promu du FC Metz samedi soir au stade Félix Bollaert. La digestion de l'incroyable exercice 2022-2023 des Lensois semble encore difficile, même si pour Adrien Thomasson, un épisode ayant eu lieu cet été peut expliquer ce début de saison compliqué.

Openda se régale en Bundesliga

Loïs Openda ne doit pour le moment pas regretter son choix d'avoir été jusqu'au bras de fer pour quitter le RC Lens cet été. L'avant-centre belge, auteur de 21 buts en Ligue 1 la saison dernière est parti en Bundesliga, en rejoignant le RB Leipzig. Son début de saison est canon, puisqu'il a déjà marqué trois buts et réalisé une passe décisive en quatre matchs. Et son efficacité offensive manque cruellement à ses anciens coéquipiers.

«On se disait que ça allait aller même si Wahi est arrivé fin août»