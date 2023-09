Une star recale le PSG, son clan annonce du lourd

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a multiplié les pistes sur le mercato. Le club de la capitale était à la recherche d'un nouvel élément offensif et gardait ainsi un oeil sur João Félix. Mais finalement, ce dernier est arrivé en prêt au FC Barcelone et a déjà réussi ses débuts en Catalogne. Son frère s'est d'ailleurs enflammé après le premier but du joueur de 23 ans.

Avant que Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ne débarquent au PSG, la direction parisienne avait multiplié les pistes pour se renforcer en attaque. Le club de la capitale songeait notamment à João Félix, qui n’était plus désiré du côté de l’Atlético de Madrid après un prêt peu concluant à Chelsea la saison passée.

João Félix dit non au PSG pour le Barça

Mais finalement, l’attaquant de 23 ans a choisi une autre option pour son avenir. João Félix a été envoyé en prêt au FC Barcelone cet été. Il n’avait d’ailleurs pas manqué de confirmer que c’était un rêve qui devenait réalité pour lui une fois le deal bouclé. Et pour sa première titularisation ce samedi face au Real Betis (5-0), l’international portugais a pu ouvrir son compteur buts.

