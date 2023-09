Une star échappe au PSG, elle balance sur son transfert

Arnaud De Kanel

Profitant des liens étroits qu'il entretient avec Jorge Mendes, Luis Campos a tenté de recruter Joao Felix cet été. Ne voulant plus disputer une seule minute avec l'Atletico Madrid, le Portugais a finalement rebondi au FC Barcelone où il a d'ailleurs inscrit son premier but samedi soir. L'occasion pour lui de revenir sur son été agité.

Luis Campos n'a pas chômé durant l'été. Le conseiller sportif du PSG a bouclé pas moins de douze signatures mais plusieurs dossiers lui ont tout de même résisté. Pisté par les Franciliens, Joao Felix ne s'est pas engagé avec le PSG puisqu'il a rejoint le FC Barcelone.

PSG : Après le drame, il envoie un message poignant https://t.co/qpDGJ6DS31 pic.twitter.com/4owL4z7zMe — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Felix marque avec le Barça

Prêté par l'Atletico Madrid, l'attaquant portugais a débloqué son compteur samedi lors de la belle victoire 5 buts à 0 du Barça. Une délivrance pour Joao Felix qui a connu un été très mouvementé. Il a expliqué son choix après la rencontre.

«C'est facile de jouer dans cette équipe»