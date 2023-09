RC Lens : En pleine crise, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En ce début de saison, le RC Lens n’y arrive pas. Après cinq journées, le dauphin du PSG a déjà perdu à quatre reprises et s’enlise dans la crise à quelques jours du choc contre le Séville FC en Ligue des champions. Cependant, Brice Samba refuse de céder à la panique et se montre très confiant pour la suite de la saison.

Très attendu cette saison, le RC Lens peine à confirmer son nouveau statut de dauphin du PSG. Battu contre le FC Metz, le club artésien ne compte qu'un point en cinq journées, ce qui place les Sang-et-Or en crise. Néanmoins, Brice Samba ne s'inquiète pas encore pour la suite de la saison.

Il quitte le RC Lens, son nouveau club l'accueil en héros https://t.co/7HJmQIBJ2a pic.twitter.com/SnybD7Bx69 — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Samba dresse le constat du début de saison du RC Lens...

« C’est la vie, c’est une belle leçon. Je pense qu’on traverse une grosse zone de turbulences. On a pu le voir ce soir, on a campé dans leur camp mais le ballon ne voulait pas rentrer. On s’est parlé tous ensemble dans le vestiaire, ce n’est que ce groupe-là qui peut sortir de là. Nous, en tout cas, on y croit, on va continuer à s’arracher. On sait qu’on est pas loin pour faire tourner le truc et ça va revenir », assure le portier du RC Lens en zone mixte, avant d’en rajouter une couche.

... mais refuse de s'inquiéter