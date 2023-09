RC Lens : Premier coup dur pour cette recrue ?

Jean de Teyssière

Le premier match du RC Lens en Ligue des Champions depuis vingt-et-un ans s'est bien déroulé pour les Nordistes, qui ont décroché un bon match nul dans l'enceinte bouillante du FC Séville. Mais l'intensité physique a laissé des traces et trois joueurs, dont la recrue, Elye Wahi, paient désormais les pots cassés.

Le retour du RC Lens en Ligue des Champions devait permettre aux hommes de Franck Haise de renouer avec le plaisir de jouer, comme il l'avait annoncé avant le match : « Si on n’est pas capable de prendre du plaisir là, on est cons. Et je n’ai pas envie d’être con. » Message reçu 5/5 par ses joueurs qui ont bien réagi après avoir concédé un but dès la 8ème minute de jeu. La confiance est peut-être en train d'être retrouvée, même si un coup dur vient de frapper le RC Lens.

Wahi blessé

La recrue record du RC Lens, Elye Wahi, arrivée contre 35M€, serait actuellement blessée d'après l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise : « J e ne prendrai pas de risque avec Elye. Une blessure musculaire peut très vite empêcher un joueur de disputer trois semaines de compétitions. Il est revenu tard du Championnat d'Europe Espoirs avec l'équipe de France. Il était sur le départ de Montpellier donc le club n'a pas pris de risques. »

«Nous verrons samedi»