Daniel Riolo pique une colère pour cette recrue du PSG

Bernard Colas - Journaliste

Arrivé cet été en provenance du Sporting pour 60M€, Manuel Ugarte s’est imposé en quelques semaines comme un pion essentiel de ce nouveau PSG. Daniel Riolo se montre sous le charme, après avoir affiché ses doutes lors du mercato estival. Sur Twitter, le journaliste s’est d’ailleurs emporté après avoir vu certains de ses anciens propos ressortir.

La pression était grande pour Manuel Ugarte, ayant le poids de son transfert à 60M€ sur ses épaules, mais le milieu uruguayen n’a pas mis longtemps avant de faire l’unanimité. À 22 ans, le milieu apparaît comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique et enchaîne les prestations impressionnantes sous le maillot rouge et bleu. De quoi séduire les plus sceptiques à son arrivée.

Ugarte fait l’unanimité

Daniel Riolo en fait partie, lui qui ne cachait pas ses doutes sur l’entrejeu du PSG durant l’été, estimant que le trio composé de Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte pouvait être trop léger cette saison. Alors que ses propos ont été ressortis sur les réseaux sociaux, le journaliste de RMC n’a pas hésité à contre-attaquer.

« Ignorant que tu es »