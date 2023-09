Révolution au PSG, le vestiaire valide

La rédaction

Durant l'intersaison, le PSG a changé de visage. Exit Lionel Messi et Neymar, remplacés par des joueurs qui sont très vite parvenus à se fondre dans la masse et le collectif de Luis Enrique. Manuel Ugarte est l'un d'eux. Arrivé cet été, le prometteur milieu de terrain a confirmé la bonne ambiance au sein du groupe parisien, primordiale pour mener à bien les objectifs du club.

Face à l'OM dimanche dernier (victoire 4-0), six recrues ont débarqué la rencontre (Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani). Egalement arrivé cet été, Gonçalo Ramos a également pris part au festival parisien. Ce chiffre montre l'importance prise par ces joueurs, débarqués cet été au PSG et qui ont vite réussi à s'acclimater à l'environnement parisien. Ugarte, qui découvre la Ligue 1 et la méthode Luis Enrique, s'est prononcé sur ce nouveau groupe, qui ne cesse de s'affirmer.

Un PSG solidaire, Ugarte confirme

« La connexion a été très rapide, mais comme ce sont tous des bonnes personnes, sur le terrain, ça me donne beaucoup de confiance et je me sens très à l’aise. C’est parce qu’en dehors du terrain, nous nous entendons très bien. Quand une équipe s’entend bien sur le terrain, les choses sont plus faciles » a déclaré l'international uruguayen. Lors de cet entretien à PSG TV, l'ancien milieu de terrain du Sporting Portugal, recruté 60M€ cet été, la solidarité est primordiale pour permettre au club de remplir ses objectifs, à savoir remporter le championnat de France, mais surtout performer en Ligue des champions.

« Nous nous débrouillons très bien »