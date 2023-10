Transfert à 2M€ au PSG, les coulisses sont dévoilées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OGC Nice ne regrette certainement pas d'avoir mis la main sur Marcin Bulka. Recruté pour 2M€ en 2022, le portier polonais se montre intraitable depuis le début de la saison. Pourtant au PSG, rien ne laissait prévoir une telle progression. Agent du gardien, Yvan Le Mée est revenu sur sa carrière et notamment son départ de la capitale.

En manque de temps de jeu durant son passage au PSG, Marcin Bulka avait enchaîné les prêts avant de se poser définitivement à l'OGC Nice. En 2022, il est recruté par le club azuréen pour seulement 2M€ après une saison en prêt. Son agent, Yvan Le Mée, est revenu sur cette opération.

Le gros coup de l'OGC Nice

« On repart avec l'idée d'un prêt avec option, en sachant que Walter Benitez (titulaire à Nice) arrivera en fin de contrat un an plus tard. Le PSG demande encore 10 M€. Julien Fournier dit qu'il ne payera pas plus de 2 M€, et il y arrive ! » a-t-il déclaré. Mais les discussions étaient loin d'être fluides dans ce dossier Bulka.

Un transfert bouclé sur le gong