Le nouveau projet du Qatar est un succès, un joueur veut signer au PSG

Cet été, le PSG s'est lancé dans une révolution en bouleversant son projet. Alors que le Qatar rêvait jusque-là d'empiler les stars pour briller, tout a changé cet été. Désormais, le club de la capitale s'appuie sur des joueurs plus collectifs, et surtout, attachés au club. Les arrivées d'Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani s'inscrivent dans cette idée. Et Youssouf Fofana ne semble pas insensible à ce projet..

Révolution au PSG ! Exit les stars, placent aux joueurs d'équipe. Ainsi, cet été, le Qatar, propriétaire du club parisien par le biais de son fonds d'investissement QSI, n'a pas hésité à se séparer de Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos, pour recruter des joueurs plus collectifs. Mais pas que. En effet, le nouveau projet du PSG est également axé sur le recrutement de joueurs de la région. Et cela semble plaire à... Youssouf Fofana.

Fofana ouvre la porte au PSG

« C’est la ville d’où je viens, c’est le premier club que j’ai supporté (...) Si c’est l’endroit qui fera que mes objectifs seront remplis, pourquoi pas, sinon j’irai ailleurs », a confié le milieu de terrain de l'AS Monaco au micro du Canal Football Club . « Ils ont mis un peu de temps à trouver cet ADN, mais maintenant qu’ils l’ont trouvé, j’espère pour eux qu’ils feront une belle saison, mais pas mieux que nous (rire) », ajoute-t-il.

Le projet du PSG fait des envieux

Il faut dire que Youssouf Fofana est natif de Paris, ce qui fait désormais parti des critères de recrutement du PSG qui n'a pas hésité à lâcher 90M€ pour Randal Kolo Muani, natif de Bondy en région parisienne. Ousmane Dembélé, fan du club dans sa jeunesse, et Warren Zaïre-Emery incarnent également ce nouveau PSG que Youssouf Fofana se verrait bien rejoindre pour renforcer le contingent parisien qui semble faire le bonheur des supporters depuis le début de saison.