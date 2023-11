Dembélé rejoint le PSG, pari perdu pour Barcelone

Axel Cornic

Pour seulement 50M€, Ousmane Dembélé a rejoint le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Les choses ne vont pas au mieux pour lui, mais la situation est encore pire pour son remplaçant du côté du FC Barcelone ! Raphinha ne joue en effet que très peu avec Xavi et pourrait bien se retrouver sur le marché des transferts lors des prochaines semaines.

Considéré comme un taulier de l’équipe de France, il devait franchir un nouveau palier au PSG. Pourtant, Ousmane Dembélé peine à confirmer. En tout cas au niveau des buts, puisque l’ailier est à la base d’énormément d’actions de buts, même si sa finition pèche cruellement.

Dembélé ne marque pas, mais...

The Daily Mail a livré un constat assez clair concernant Dembélé, qui n’est autre que le joueur le plus créatif au monde depuis le début de la saison. D’ailleurs, son coéquipier Kylian Mbappé n’est que 4e derrière Leroy Sané et Nico Williams, alors qu’il a tout de même marqué 15 buts en 15 rencontres toutes compétitions confondues.

Raphinha n’arrive pas à le remplacer