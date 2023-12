Mercato - OM : Du changement décidé, un cadre du vestiaire raconte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM a achevé mercredi soir une partie de saison très mouvementée, marquée par le départ de plusieurs dirigeants et de l’entraîneur Marcelino, remplacé par Gennaro Gattuso. Depuis, le club phocéen a su se relancer, des changements salués par Pau Lopez à l’issue du match contre Montpellier (1-1) mercredi.

En pleine crise au début de la saison, l’OM a su sortir la tête de l’eau, alors que de nombreux changements ont eu lieu en interne. Javier Ribalta, alors directeur du football, a quitté le club tout comme David Friio, le directeur sportif ayant rapidement pris la direction de l’OL. Marcelino avait quant à lui quitté son poste dès le mois de septembre après la réunion houleuse entre des supporters et la direction phocéenne, et c’est Gennaro Gattuso qui a pris la relève. L’Italien semble depuis avoir conquis son groupe.

L’OM enchaîne

Après quelques semaines, Gennaro Gattuso a su trouver la bonne formule, enchaînant les résultats positifs. L’OM n’a plus perdu en Ligue 1 depuis le 12 novembre, et un déplacement à Lens (0-1), et termine la phase aller à la sixième position. Pau Lopez se montre déterminé pour la suite, tout en saluant les changements apportés.

« Beaucoup de choses positives se sont passées ces deux derniers mois »