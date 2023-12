OM : Gattuso lui fait vivre un enfer, « j'ai pleuré de désespoir»

Thibault Morlain

Si Gennaro Gattuso est aujourd'hui l'entraîneur de l'OM, l'Italien a officié sur d'autres bancs de touche auparavant. De 2019 à 2021, il est notamment aux commandes de Naples, ce qui n'avait à l'époque pas fait le bonheur d'Hirving Lozano. Le Mexicain a d'ailleurs raconté ses galères sous les ordres de Gattuso.

De retour au PSV Eindhoven lors du dernier mercato estival, Hirving Lozano aura passé 4 saisons à Naples. Et pour le Mexicain, l'aventure italienne n'a pas tout le temps été simple, notamment quand il a été sous les ordres de Gennaro Gattuso. Lozano jouait très peu avec l'entraîneur transalpin et cela n'a pas été simple à vivre pour l'ailier de 28 ans.

Mercato - OM : Une date est fixée pour ce transfert surprise https://t.co/ClVr9PXwGR pic.twitter.com/LkxRTPPAh3 — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

«Il ne savait même pas où je jouais»

A l'occasion de l'émission Hugo Sánchez Presenta , Hirving Lozano a tout dit de sa collaboration compliquée avec Gennaro Gattuso à Naples. Il a alors balancé sur l'actuel entraîneur de l'OM : « Il ne me connaissait pas, il ne savait même pas où je jouais, mais il ne m’a jamais rien demandé. Tu sais, quand tu es footballeur, il y a des moments où tu te dis : ’Wow ! Les choses ne vont pas bien ici’. Quand il arrive, il change les joueurs et il ne m’a jamais utilisé ».

«J'ai pleuré de désespoir avec ma femme»