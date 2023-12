OM : Gattuso lance un avertissement !

La rédaction

Alors que les vacances de fin d'année approche à grand pas, l'OM n'a pas encore la tête aux festivités. Les joueurs de Gennaro Gattuso vont en effet d'abord devoir boucler leur première moitié de saison sur la pelouse de Montpellier ce mercredi soir (21h). Présent en conférence de presse ce mardi, le technicien phocéen a tenu à mettre en garde ses joueurs au sujet d'un potentiel relâchement.

Si certains préparent déjà les fêtes de fin d'année, d'autres vont encore devoir prendre leur mal en patience avant de s'imaginer prendre part aux festivités. En déplacement à Montpellier ce mercredi soir (21h), l'OM va en effet tenter de clôturer l'année civile de la meilleure des manières en décrochant une sixième victoire de rang en Ligue 1.

«Je dis aux joueurs de ne pas penser aux vacances»

Est-ce que l'ambiance féérique de Noël qui rythme notre quotidien risque de jouer des tours aux Marseillais, lesquels ont d'ailleurs peut-être reçu en plus un cadeau empoisonné en tirant le Shakhtar Donetsk en barrages de Ligue Europa ? « Le Shakhtar Donetsk ? On va avoir du temps pour répondre à cette question. Je peux vous répondre sur le match de demain contre Montpellier, une équipe forte sur les transitions, qui fait peur sur les contre-attaques. A nous de faire attention. Je dis aux joueurs de ne pas penser aux vacances, de ne pas penser à papa, maman, papi, mamie, car si on fait ça, on va encaisser beaucoup de buts », a prévenu Gennaro Gattuso en conférence de presse ce mardi.

«C'était désastreux pour moi à partir du 15 décembre»