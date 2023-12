OM : Malaise dans le vestiaire ? Gattuso calme tout le monde

Hugo Chirossel

Avant de se déplacer sur la pelouse de Montpellier mercredi, l’OM a obtenu sa quatrième victoire consécutive en championnat dimanche dernier, lors de la réception de Clermont. Remplacés à 20 minutes de la fin de la rencontre, Jordan Veretout et Pierre-Emerick Aubameyang ont paru un peu agacé de céder leur place, un sujet évoqué par Gennaro Gattuso en conférence de presse.

Les résultats obtenus lors de ce mois de décembre ont permis à l’OM de se relancer dans la course à l’Europe. Les Olympiens ont réalisé un sans-faute en championnat ce mois-ci, en décrochant quatre victoires en autant de rencontres face au Stade Rennais (2-0), l’OL (3-0), Lorient (2-4) et Clermont (2-1). Une série que l’OM tentera de poursuivre mercredi à l’occasion de son déplacement sur la pelouse de Montpellier.

Veretout au Aubameyang mécontents de sortir contre Clermont ?

Titulaires dimanche dernier contre Clermont, Jordan Veretout et Pierre-Emerick Aubameyang ont tous les deux cédé leur place à 20 minutes de la fin de la rencontre, respectivement à Azzedine Ounahi et Vitinha. Les deux cadres de l’OM ont paru un peu agacé au moment d’être remplacés et Gennaro Gattuso a justement été interrogé à ce sujet ce mardi en conférence de presse.

«Veretout et Aubameyang étaient contents, ils ont fêté la victoire»